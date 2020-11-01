В Молдове 1 ноября началось голосование на выборах президента. В гонке за кресло главы государства принимают участие 8 кандидатов. Самые высокие шансы у пророссийского кандидата Игоря Додона и прозападного экс-премьера Майи Санду.

По данным ЦИК Молдовы, в 7 утра начали работу все 2004 избирательных участка. На 42 участках, открытых для жителей Приднестровья, голосование проходит без инцидентов. Еще 139 участков открыты за рубежом. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Интересно Молдаване или украинцы: кто самый бедный в Европе – сравнение зарплат, пенсий, ВВП

Кто участвует в выборах президента

Действующий президент Игорь Додон,

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый,

Кандидатка от партии "Шор" Виолетта Иванова,

Кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу,

Майя Санду от партии "Действие и солидарность",

Андреа Нэстасе от "Платформы Достоинство и правда",

Дорин Киртоакэ от блока Unirea,

кандидат от "Партии национального единства" Октавиан Цику.

Выборы в условиях коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса на участках людей обязали быть в масках, соблюдать дистанцию и приходить со своей ручкой. Маски людям будут предлагать на входе.

Больные коронавирусом смогут голосовать по месту жительства до 15:00. Люди с симптомами, похожими на коронавирус, могут прийти на участки после 15: 00 – они будут голосовать отдельно от других.

Ранее Молдавский президент якобы взял взятку от олигарха: депутат обнародовал скандальное видео

Обратите внимание! Согласно опросу Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь Додона готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду – 24,3%. Таким образом возможно проведение второго тура.



Первые предварительные результаты волеизъявления ЦИК Молдовы обнародует в 22: 00.

Экономические показатели Молдовы и Украины / инфографика 24 канала