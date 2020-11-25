При Байдене оппозиция к "Северному потоку-2" никуда не денется, – Bloomberg
Несмотря на оппозицию США к проекту "Северный поток-2", Германии не стоит надеяться, что новоизбранный президент Джо Байден отменит санкции. В Вашингтоне опасаются, что Россия может получить рычаги давления на ключевого союзника.
Отношения между Германией и США ухудшаются из-за ряда проблем, которые заставляют Европу определять свой собственный курс. Об этом говорится в материале влиятельного американского издания Bloomberg.
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Почему между Германией и США возникли разногласия
- Германии нужен "Северный поток-2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, ведь страна отказывается от ядерной и угольной энергетики.
- В США опасаются, что Россия получит рычаги давления на ключевого союзника. Для Вашингтона это также потенциальная потеря рынка для американского сжиженного природного газа.
- Агентство подчеркивает, что хотя в прошлом между Германией и США возникали разногласия, в частности, по поводу применения силы в Ираке и Ливии. Однако, впервые такие противоречия привели к прямым угрозам и санкциям.
При Байдене оппозиция к проекту никуда не денется
Bloomberg напоминает, что в прошлом Байден выступал против "Северного потока-2". На Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году он заявил, что США должны гарантировать, чтобы ни одна страна – ни Россия, ни любая другая – не могла использовать энергию в качестве оружия для принуждения.
США и "Северный поток-2"
- США выступают против запуска газопровода "Северный Поток-2", который строят из России в Германию.
- Сейчас строительство "Северного потока-2" остановлено из-за санкций, которые власти США наложили на компании-подрядчики.
- В августе 2020 года Германия предложила США сделку на миллиард евро, если Вашингтон снимет ограничения.
- Между тем сенаторы США считают, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы проект "Северный поток-2" никогда не был реализован.
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