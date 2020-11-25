Несмотря на оппозицию США к проекту "Северный поток-2", Германии не стоит надеяться, что новоизбранный президент Джо Байден отменит санкции. В Вашингтоне опасаются, что Россия может получить рычаги давления на ключевого союзника.

Отношения между Германией и США ухудшаются из-за ряда проблем, которые заставляют Европу определять свой собственный курс. Об этом говорится в материале влиятельного американского издания Bloomberg.

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Почему между Германией и США возникли разногласия

Германии нужен "Северный поток-2", чтобы обеспечить энергетическую безопасность, ведь страна отказывается от ядерной и угольной энергетики.

В США опасаются, что Россия получит рычаги давления на ключевого союзника. Для Вашингтона это также потенциальная потеря рынка для американского сжиженного природного газа.

Агентство подчеркивает, что хотя в прошлом между Германией и США возникали разногласия, в частности, по поводу применения силы в Ираке и Ливии. Однако, впервые такие противоречия привели к прямым угрозам и санкциям.

При Байдене оппозиция к проекту никуда не денется

Bloomberg напоминает, что в прошлом Байден выступал против "Северного потока-2". На Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году он заявил, что США должны гарантировать, чтобы ни одна страна – ни Россия, ни любая другая – не могла использовать энергию в качестве оружия для принуждения.

США и "Северный поток-2"