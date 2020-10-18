В правительстве Великобритании отметили, что готовы продолжить переговоры с Евросоюзом о торговом соглашении после Brexit. Но это произойдет, если ЕС согласится изменить свой подход.

Условия, при которых Великобритания готова продолжить переговоры по Brexit

Такое заявление сделал один из лидеров кампании за выход Великобритании из ЕС, министр правительства Великобритании Майкл Гоув. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на британские СМИ.

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По словам британского чиновника, недавно ЕС фактически закончил нынешний раунд переговоров.

"Это тот случай, когда происходил прогресс, но потом ЕС сделал шаг назад", – подчеркнул он.

В то же время, на вопрос, есть ли еще "открытые двери" для переговоров, Гоув ответил утвердительно.

Двери открыты. Мы надеемся, что ЕС изменит свою позицию. Однозначно говорится о том, что если Евросоюз действительно изменит позицию, то мы не продолжим переговоры,

– отметил британский министр.

Что этому предшествовало

16 октября представитель правительства Великобритании сказал, что Великобритания считает переговоры по новому торговому соглашению завершенными в связи с тем, что ЕС не желает менять свою позицию.



в связи с тем, что ЕС не желает менять свою позицию. Перед тем премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.



В то же время он обвинил блок в отказе предложить достаточно хорошие условия , но сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС, если лидеры блока вернутся в Великобританию с "коренным изменением подхода".



, но сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС, если лидеры блока вернутся в Великобританию с "коренным изменением подхода". В сентябре Джонсон заявил, что Великобритания готова уйти из переговоров по Brexit, не заключив торговое соглашение с ЕС, если его не примут до 15 октября.

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