В Украине ситуация с COVID-19 крайне нестабильна. Чуть ли не ежедневно Минздрав сообщает о новых рекордах по количеству заболевших. Именно поэтому в Украине уже ввели карантин выходного дня. А вот, превратится ли частичный локдаун в полный и при каком условии – вопрос открытый.

Советник президента Олег Устенко не исключает возможность введения в Украине локдауна. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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При каком условии в Украине введут локдаун

Устенко отметил, что такое решение могут принять в случае резкого роста заболеваемости COVID-19. По его словам, четкой прогнозируемости того, будет ли точно введен локдаун, пока нет.

Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун – это серьезный удар по экономике,

– сказал Устенко.

При этом он добавил, что когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план. В фокусе же, как пояснил Устенко, остается здоровье нации.

Что известно о введении локдауна

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.

Недавно министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.

В Минздраве также предположили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек.