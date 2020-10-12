Совет министров ЕС по иностранным делам принял важную резолюцию, касающуюся ситуации в Беларуси. В ней говорится о готовности включить в санкционный список Александра Лукашенко.

Произойдет это в случае, если ситуация в стране не улучшится. Об этом сообщили на сайте Европейского Совета.

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На заседании Совета ЕС в Люксембурге дипломаты решительно осудили насилие против мирных митингующих в Беларуси. Также они призвали освободить всех произвольно задержанных, в том числе и политических заключенных.

Совет ЕС напоминает об ограничительных мерах, которые ввели против 40 человек, которые несут ответственность за фальсифицированные президентские выборы и насилие при подавлении мирных протестов, и подчеркивает готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные действия против Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится,

– говорится в сообщении.

В то же время Совет ЕС подтвердил, что президентские выборах 9 августа в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности.

О чем еще говорится в резолюции Совета Евросоюза

ЕС с низит уровень двустороннего сотрудничества с центральной властью Беларуси, и одновременно увеличит поддержку народа и гражданского общества страны, и соответственно переориентирует финансовую помощь в рамках двусторонних отношений.

Беларуси, и одновременно увеличит поддержку народа и гражданского общества страны, и соответственно переориентирует финансовую помощь в рамках двусторонних отношений. ЕС предоставит немедленную финансовую помощь жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ.

организациям гражданского общества и независимым СМИ. ЕС готов существенно усилить уровень политического сотрудничества , секторальное сотрудничество и финансовую помощь для Беларуси, если ее власть будет уважать принципы демократии.

, секторальное сотрудничество и финансовую помощь для Беларуси, если ее власть будет уважать принципы демократии. ЕС призвал власти Беларуси присоединиться к инклюзивному политическому диалогу и быть готовой поддержать мирную демократическую передачу власти с использованием различных инструментов, включая всеобъемлющий план экономической поддержки для демократической Беларуси.

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