В Раде ЕС объяснили, при каком условии введут санкции против Лукашенко
Совет министров ЕС по иностранным делам принял важную резолюцию, касающуюся ситуации в Беларуси. В ней говорится о готовности включить в санкционный список Александра Лукашенко.
Произойдет это в случае, если ситуация в стране не улучшится. Об этом сообщили на сайте Европейского Совета.
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На заседании Совета ЕС в Люксембурге дипломаты решительно осудили насилие против мирных митингующих в Беларуси. Также они призвали освободить всех произвольно задержанных, в том числе и политических заключенных.
Совет ЕС напоминает об ограничительных мерах, которые ввели против 40 человек, которые несут ответственность за фальсифицированные президентские выборы и насилие при подавлении мирных протестов, и подчеркивает готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные действия против Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится,
– говорится в сообщении.
В то же время Совет ЕС подтвердил, что президентские выборах 9 августа в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности.
О чем еще говорится в резолюции Совета Евросоюза
- ЕС снизит уровень двустороннего сотрудничества с центральной властью Беларуси, и одновременно увеличит поддержку народа и гражданского общества страны, и соответственно переориентирует финансовую помощь в рамках двусторонних отношений.
- ЕС предоставит немедленную финансовую помощь жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ.
- ЕС готов существенно усилить уровень политического сотрудничества, секторальное сотрудничество и финансовую помощь для Беларуси, если ее власть будет уважать принципы демократии.
- ЕС призвал власти Беларуси присоединиться к инклюзивному политическому диалогу и быть готовой поддержать мирную демократическую передачу власти с использованием различных инструментов, включая всеобъемлющий план экономической поддержки для демократической Беларуси.
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Жестокое подавление протестов в Беларуси: главное
- Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики ОМОН прибегли к жестким задержаниям митингующих.
- Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала акций, по данным оппозиции, задержали уже более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли.
- Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.