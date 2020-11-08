Если кто-то увидит, как вы добавляете мед в чай, то готовьтесь выслушать лекцию о трате бесценного продукта. В то же время не одна так называемая установка по использованию меда не всегда правдива.

Всегда найдется человек, который добавит ложку дегтя в лакомство: то ему мед подозрительно темный или светлый, то неправдоподобно жидкий или засахарился и потерял всю пользу. О самых известных мифах о меде – читайте в материале программы "Осторожно, миф!" на 24 канале.

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МИФ 1. Мед при нагревании становится ядом

Доктор медицинских наук Петр Капенко рассказал, что при нагревании до 60 градусов и выше – мед теряет ферменты – чрезвычайно важную биологическую ценность. Но если положить мед в горячий чай, то он не превращается в яд.

МИФ 2. Жидкий мед лучше, чем засахаренный

По словам пасечника и писателя Дмитрия Ужасного, кристаллизация меда является естественным процессом, то есть мед не может постоянно находиться в жидком состоянии. Дольше всего жидким остается майский мед, который считается самым полезным и самым дорогим, отметил пасечник.

Кристаллизация меда – один из основных признаков его высокого качества. Профессор Петр Карпенко сообщил, что при созревании меда, то есть кристаллизации, повышается биологическое свойство продукта.

МИФ 3. Мед не имеет срока годности

Мед является природным консервантом, он не портится и его можно использовать даже после 10 лет хранения при нормальных условиях, сообщил пасечник. По его словам, мед кристаллизуется и останется в хорошем состоянии.

Справка. Температура хранения меда 20 – 25 градусов, в таком случае срок его хранения – один год.

Однако, согласно информации доктора медицинских наук Петра Карпенко, мед может окислиться, если в соответствующей банке будет содержаться большой слой воздуха. Так мед потеряет свои биологические свойства, сообщил профессор.

Поэтому если изолировать лакомство от воздуха – срок годности может достигать и 2 тысяч лет. По крайней мере, именно столько продержался мед в гробнице Тутанхамона. Ученые, исследовавшие содержание кувшина фараона, обнаружили, что он вполне безопасен для употребления. А те, кто участвовал в откупоривании и имел возможность попробовать царское лакомство, утверждают, что он даже сохранил отличный вкус.



Мед в гробнице Тутанхамона / Фото "Raw honey from Caucasus"

МИФ 4. Поддельный мед легко обнаружить

Пасечник Дмитрий Ужасный отметил, что якобы есть много способов того, как выявить поддельный мед. Однако можно взять кусок черного хлеба и растереть по нему каплю жидкого меда – должен почуствоваться эффект царапания. Он также сообщил, если натуральный мед втереть в кожу, то впоследствии он проникнет в нее и не будет прилипать.

Нужно продегустировать мед – если чувствуется горчинка, то это настоящий продукт. Однако если соответствующей горчинки нет, то это может быть мед, который получили при скармливании пчелам сахарного сиропа,

– рассказал профессор Петр Карпенко.

МИФ 5. Не весь мед одинаково полезный

Подсолнечный мед имеет характерно желтый и яркий цвет, а также такой мед очень быстро застывает, однако его сорт считают чуть низшим, сказал пасечник. Профессор Карпенко отметил, что по биологическим свойствам этот мед ниже, его не стоит сравнивать с гречневым, липовым или акациевым.

"Дорогим считают женьшеневый мед, но в Украине женьшень выращивают искусственно. В то же время он положительно влияет при заболеваниях нервной системы", – рассказал доктор медицинских наук.

Самым дорогим считают женьшеневый мед / Фото Unsplash

МИФ 6. Пчела – лучший врач

Пчелиные продукты чрезвычайно полезны, но только как добавки, отметил писатель Дмитрий Ужасный. В то же время лечебные свойства наиболее ярко выражены в прополисе, его даже использовали во время войны. Также соответствующие свойства есть еще и в воске, а остальная продукция – имеет лишь профилактическое действие.

По словам Петра Карпенко, в меде содержится большое количество витаминов и минералов. Однако они не могут быть полноценными заменителями препаратов. Как известно, в Украине есть немало действенных изобретений в области пчеловодства.

Интересно. В 1814 году Петр Прокопович с Черниговщины изобрел рамочный улей и открыл школу пасечников. 700 выпускников внедрили новую технологию по всей Европе, а затем и по миру.

МИФ 7. Украинцы – нация пчеловодов

Украинский мед в мире занимает одно из первых звеньев, он конкурирует только с аргентинским, заметил Дмитрий Ужасный. Пчеловодством и производством меда занимается каждый сотый украинец – мы экспортируем 5% всего меда в мире, более 75 тысяч тонн.

Мы крупнейшие экспортеры, но наши пчеловоды бедные, ведь они получают за свой труд копейки,

– сказал пасечник Дмитрий Ужасный.

Кроме того, последние исследования показали, что среди пчел есть энтузиасты и пессимисты. Одни охотно собирают нектар и зовут других к самым душистым цветам, другие же летают меньше и неохотно рассказывают о своих находках.

МИФ 8. Улей – это матриархальное общество

По словам пасечника, как только матка перестает выполнять свои функции в пчелином улье – ей устраивают так называемый импичмент. Тогда матка берет свою ближайшую свиту и летит искать счастья в другие края.



Пчелы могут устроить импичмент матке / Фото Unsplash