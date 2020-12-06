Швейцарский банк Julius Baer отказал российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в доступе к миллиардным активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха отклонил иск в отношении активов и вынес решение в пользу банка.

Иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Виктор Вексельберг. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

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Холдинговая компания требовала от банка доступ к номинированным в долларах ценным бумагам. Соответствующие документы находятся на банковском счете, который заблокирован из-за ограничений Вашингтона.

По информации издания, банк имеет право и обязанность блокировать активы и отказывать в операциях. Игнорирование санкций банком предполагает риск значительных штрафов.

В худшем случае их могут исключить из системы финансового рынка США. Это угрожает существованию как международно активного банка, что зависит от доступа к американскому финансовому рынку для соответствующих операций в долларах,

– говорится в статье.

В то же время в издании отметили, что дело не закрыто, ведь Вексельберг хочет обжаловать решение – у него на это 30 дней. В следующей инстанции делом должен заниматься федеральный суд.

Обратите внимание! В 2018 году Минфин США объявил о новых санкциях против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне – олигархи, которые приближены к президенту России Владимиру Путину. В списке оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Что известно о санкциях в отношении Вексельберга