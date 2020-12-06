Приближенному к Путину олигарху отказали в доступе к миллиардным активам
Швейцарский банк Julius Baer отказал российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в доступе к миллиардным активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха отклонил иск в отношении активов и вынес решение в пользу банка.
Иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Виктор Вексельберг. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.
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Холдинговая компания требовала от банка доступ к номинированным в долларах ценным бумагам. Соответствующие документы находятся на банковском счете, который заблокирован из-за ограничений Вашингтона.
По информации издания, банк имеет право и обязанность блокировать активы и отказывать в операциях. Игнорирование санкций банком предполагает риск значительных штрафов.
В худшем случае их могут исключить из системы финансового рынка США. Это угрожает существованию как международно активного банка, что зависит от доступа к американскому финансовому рынку для соответствующих операций в долларах,
– говорится в статье.
В то же время в издании отметили, что дело не закрыто, ведь Вексельберг хочет обжаловать решение – у него на это 30 дней. В следующей инстанции делом должен заниматься федеральный суд.
Что известно о санкциях в отношении Вексельберга
- 4 июня 2018 года швейцарские банки заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга, чтобы избежать санкций со стороны США. Тогда Вексельберг уже находился под санкциями США из-за подозрения в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году.
- Помимо блокировки активов, санкции запрещают банкам использовать инфраструктуру финансового рынка США для ведения бизнеса с санкционными сторонами, что затрудняет долларовые операции.
- Вексельберг не мог свободно распоряжаться своими активами и из-за этого подал иск с помощью холдинговой компании Lamesa против банка Julius Baer.
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