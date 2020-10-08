Информкампания против "Нафтогаза" организована предприятиями, которые задолжали компании 100 млрд грн.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге для Цензор.нет.

По мнению эксперта, обнародование рядом СМИ фальшивых результатов аудита "Нафтогаза", связан с нежеланием предприятий погасить долги перед компанией.

Общая сумма – более ста миллиардов гривен. Годами эту проблему старались не замечать. И вот теперь у правительства дошли руки поставить точку. Сценарии – законодательно (как в случае с долгами "Укрнафты"), или путем аудита этих самых долгов перед НАК,

– написал Сазонов.

По его словам, задолженность формировалась по четырем направлениям. Это газ, который использовали, но за который не платили. Газ, отобранный без разрешений и договоров. А также из-за сложной системы при оплате за разницу в реальной цене на газ и в тарифах за тепло.



"Кому-то придется отдавать долги. Но очень не хочется. Конечно, этот кто-то платить не хочет. И вступает в ситуативный союз с теми, кто хочет уничтожить корпоративное управление, которое не дает вернуть "Нафтогазу" статус личной кормушки", - считает Сазонов.



По его мнению, именно с нежеланием должников погасить задолженность и связана информационная компания против "Нафтогаза"



"Отсюда и растут ножки информационных кампаний про страшные убытки в результате неэффективного менеджмента. Отсюда попытки выдать естественные сезонные колебания цен на газ за "страшное повышение тарифов", - подытожил Сазонов.



Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.



Однако Госаудитслужба позже официально опровергла эту информацию, назвав ее недостоверной.