Причина падения самолета Ан-26 под Чугуевом: в правительстве озвучили результаты расследования
Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области озвучила официальные причины аварии 28 октября. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.
О причинах падения самолета Ан-26 на заседании Кабинета Министров рассказал председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский, сообщает 24 канал.
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Главные причины катастрофы
- Отсутствие контроля за выполнением полета руководством Харьковского университета воздушных сил.
- Системные нарушения правил выполнение полетов в университете.
- Недостаточная подготовка экипажа к действиям в особых ситуациях.
Отчет о причинах трагедии самолета: смотрите видео
Возникновение катастрофы Ан-26 под Чугуевом / Скриншот
Что спровоцировало возникновение авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине / Скриншот
Отметим, ранее Уруский заявлял, что среди основных причин авиакатастрофы в Харьковской области – ошибки пилотов и техническая неисправность самолета. Такое заявление вице-премьер-министра возмутило родных погибших под Чугуевом.
Они уверяют, что власть хочет скинуть вину на экипаж. Ранее родственники погибших говорили, что планируют подать в суд на такой отчет комиссии.
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Главное об авиакатастрофе в Харьковской области / Инфографика 24 канала