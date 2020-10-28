Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области озвучила официальные причины аварии 28 октября. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

О причинах падения самолета Ан-26 на заседании Кабинета Министров рассказал председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский, сообщает 24 канал.

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Главные причины катастрофы

Отсутствие контроля за выполнением полета руководством Харьковского университета воздушных сил.

Системные нарушения правил выполнение полетов в университете.

Недостаточная подготовка экипажа к действиям в особых ситуациях.

Отчет о причинах трагедии самолета: смотрите видео



Возникновение катастрофы Ан-26 под Чугуевом / Скриншот



Что спровоцировало возникновение авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине / Скриншот

Отметим, ранее Уруский заявлял, что среди основных причин авиакатастрофы в Харьковской области – ошибки пилотов и техническая неисправность самолета. Такое заявление вице-премьер-министра возмутило родных погибших под Чугуевом.

Они уверяют, что власть хочет скинуть вину на экипаж. Ранее родственники погибших говорили, что планируют подать в суд на такой отчет комиссии.

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Обратите внимание! В результате падения самолета Ан-26 погибли 26 человек. Среди них курсанты Харьковского университета воздушных сил, командование и экипаж. Живым остался лишь один студент – Вячеслав Золочевский. Подробнее об авиакатастрофе под Чугуевом – читайте здесь.



Главное об авиакатастрофе в Харьковской области / Инфографика 24 канала