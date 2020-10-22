В ГБР считают, что причиной пожаров на Луганщине могла стать халатность руководства ГСЧС
ГБР начало досудебное расследование относительно возможной халатности руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Причиной расследования являются пожары, которые осенью вызвали на Луганщине масштабную трагедию.
Именно халатность должностных лиц ГСЧС могла спровоцировать пожары, из-за которых погибли люди и сгорели лесные массивы. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследования.
Заметьте На Луганщине спасают животных, пострадавших в результате масштабных пожаров
Подозреваемым инкриминируют недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям и их ненадлежащее исполнение, что привело к тяжелым последствиям. Руководит досудебным расследованием Луганская областная прокуратура.
Какое наказание грозит руководителям ГСЧС
Если вину должностных лиц докажут, их могут лишить свободы на срок от 2 до 5 лет. Кроме того, руководство ГСЧС может потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что известно о лесных пожарах на Луганщине
- 30 сентября сразу в трех местах на Луганщине вспыхнули масштабные пожары. Спасатели тушили их более недели. К ликвидации пожаров также были привлечены военные ВСУ, участвующие в ООС.
- Жертвами пожаров стали 11 человек, еще 19 – получили травмы.
- Огонь охватил примерно 20 тысяч гектаров земли.
- Пострадали 32 населенных пункта.
- Военные из штаба ООС заявили, что пожары могли повлечь провокации со стороны российских боевиков.