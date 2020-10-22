ГБР начало досудебное расследование относительно возможной халатности руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Причиной расследования являются пожары, которые осенью вызвали на Луганщине масштабную трагедию.

Именно халатность должностных лиц ГСЧС могла спровоцировать пожары, из-за которых погибли люди и сгорели лесные массивы. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследования.

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Подозреваемым инкриминируют недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям и их ненадлежащее исполнение, что привело к тяжелым последствиям. Руководит досудебным расследованием Луганская областная прокуратура.

Какое наказание грозит руководителям ГСЧС

Если вину должностных лиц докажут, их могут лишить свободы на срок от 2 до 5 лет. Кроме того, руководство ГСЧС может потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что известно о лесных пожарах на Луганщине