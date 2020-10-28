Катастрофа Ан-26 в Харьковской области произошла из-за совокупности различных факторов. Среди главных причин – отсутствие действенного контроля за организацией полетов, системные нарушения правил их выполнения и недостаточная профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

Об этом говорится в отчете комиссии, который представил на заседании правительства ее глава, вице-премьер-министр Олег Уруский. Результаты расследования в прямом эфире 24 канала прокомментировал авиаэксперт Валерий Романенко.

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Выполнение взлетов конвейером

Заметим, что среди причин указывают и общепринятую в университете практику выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером. Мол, именно во время одного из таких из-за быстротечности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет.

Справка. Взлет конвейером предусматривает посадку и взлет без остановки самолета на посадочной полосе.

Романенко объяснил, что такая практика является общепринятой в любой авиации – будь то истребительная или штурмовая. Особенно в случаях, когда говорится об экономии горючего.

Я много раз видел, как истребители и бомбардировщики, не касаясь взлетной полосы, снова шли на взлет. Но мне кажется, что количество этих конвейеров таки было слишком велико,

– отметил эксперт.

"Но об этом лучше смогли бы рассказать специалисты-методисты подготовки летного состава", – добавил он.

Нарушение плановой таблицы полетов

Также в отчете среди причин говорится о пребывании в шестом полете людей, которые не были предусмотрены плановой таблицей полетов. Романенко объяснил, что такой самолет может взять на борт даже до 30 вооруженных десантников, то есть он не был перегружен.

Не думаю, что лишние лица могли вызвать такую ​​страшную трагедию. Здесь все же, как следует из выводов комиссии, имели место недостаточные действия экипажа. Ведь даже отказ двигателя – это только аварийная ситуация, но не трагедия,

– заверил эксперт.

"Если это ошибка экипажа, виновных уже не привлечь к ответственности. Но всегда стараются спихнуть какие-то проблемы на экипаж и диспетчеров. Я бы дождался полного отчета, чтобы делать какие-то выводы. Но пока мне не нравятся его результаты", – подытожил Романенко.

Катастрофа Ан-26: что следует знать

Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.

На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты университета имени Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.

25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов. Одному курсанту удалось выжить.

Комментарий Романенко о результатах расследования: смотрите видео 24 канала