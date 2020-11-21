По преданию наших предков, мистические существа были в каждом доме, озере, в лесу и в болоте. Кто-то из них был добрый и помогал людям, а кто-то – злой, и пытался навредить.

О самых странных существах в украинской мифологии, рассказывает 24 канал.

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Мифические существа

Потерчата

Потерчатами в украинской мифологии называют детей, умерших некрещеными, или их души. Это демоническое существо. В книгах можно найти еще другое название "потерча" – это потерчук или страдча.

По преданию, души некрещеных детей в течение 7 лет лет летают и просят "Креста!". Их голоса похожи на лягушачью квакание. А кто услышит, тот должен пожалеть несчастную душу: бросить платочек, полотенце или кусок полотна, как крыжмо для крещения. И нужно сказать: "Иван и Мария! Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь." И дать имя ребенку. Тогда потерча станет ангелом.

Если же за 7 лет малыша никто не окрестит, то он попадает к нечистым духам и становится мавкой, "семилеткой".



Потерчата – это мертвый, некрещеный ребенок / иллюстрация uamodna

Русалки

Об облике этого существа, происхождении, способностях и отношении к человеку до сих пор спорят. В общем русалки – это духи умерших женщин и девушек, которые появляются летом в полях, лесах, возле рек.

По преданию, русалки имеют вид теней людей, ходят голые или не отличаются внешне от людей. А в некоторых поверьях русалка может приобрести подобие животного – крысы, птицы, коровы и других.



Русалки могут навредить человеку / Фото uamodna

Чугайстер

Чугайстер – это фантастический образ в украинской мифологии, который неизвестен другим славянским народам. Его часто описывают как веселого, жизнерадостного, обросшего черной или белой шерстью лешего с голубыми глазами. Чугайстер танцует и поет. Кроме того, он охотится на мавок, которые заманивают молодых лесорубов и пастухов в дебри и губят их.

Еще чугайстра представляли в виде ветра или вихря. Он не опасен для человека.



Чугайстер охотится на мавок, которые завлекают людей в воду / Иллюстрация author.today

Вий

Персонаж из украинской демонологии, который обладает длинными и густыми веками, из-за которых ничего не видит. Когда нечистая сила поднимает ресницы, его взгляд убийственен и разрушителен. О нем даже писал Николай Гоголь в одноименной повести.

Есть и другие мифические персонажи, которые похожи на Вия: святой Касьян, "шолудивый Буняка", Солодовий Бунио. Всех их объединяет общая черта – длиннющие ресницы, брови или веки, и убийственный, разрушительный взгляд.



Вий своим взглядом мог убить / Иллюстрация librovortex.blogspot

Домовой

Домовой – это персонаж славянской мифологии, дух или домашнее божество, которое живет в доме и заботится о нем и ее жителеях, либо же наоборот – вредит им.

По поверью, он представлялся невидимым или видимым лишь хозяевам дома или тем людям, которые хорошо к нему относятся. Его также описывают как небольшую тень или в виде человека. Другие известные предания говорят, что домовой имел вид некого бесформенного и мохнатого существа.



Домового могут увидеть хозяева / Иллюстрация Ивана Билибина

Перелесник

Еще один злой дух, который вредит людям – это перелесник, или как его еще часто называют – налитнык. Он приобретает подобия близких людей, которых уже нет в живых, и пытается навредить.

По поверью, если перелесник пролетает над домом, то хозяйство в нем придет в упадок.



Перелесник – это злой дух, который вредит людям / Иллюстрация pinterest