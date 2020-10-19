В Нью-Йорке власти запретили проведение большой свадьбы хасидов. Праздник должен был состояться 19 октября в Бруклине с участием 10 тысяч гостей.

Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка поручил заместителям вручить организаторам свадьбы приказ, чтобы те соблюдали эпидемиологические меры безопасности. Об этом сообщает The New York Times.

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Политик издал постановление, за нарушение которого предусмотрен штраф в размере 10 тысяч долларов.

Почему власть так забеспокоилась

По информации властей, на свадьбу должны были приехать около 10 тысяч гостей. Некоторые чиновники штата также получили приглашение. Поэтому они убеждали, что кое-кто из приглашенных должен был прибыть из тех точек штата, где есть стремительное распространение коронавируса.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что проведение масштабной свадьбы слишком рискованно. Он предложил хасидам в этом году устроить небольшую свадьбу, а в следующем году отпраздновать громче.

Что говорят хасиды

Свадьбу должен был праздновать внук раввина синагоги. Хасиды утверждали, что свадебная церемония и банкет будут только для родных, а остальных людей пригласили только "на короткий промежуток времени".

Община хасидов уже обвинила власти в "необоснованном" преследовании по религиозному принципу. Однако сообщество таки согласилось ограничить количество гостей и провести свадьбу в небольшом кругу семьи.

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