Очень интересный опрос провел в первой половине октября КМИС (Киевский международный институт социологии). Исследовалось восприятие партий и отдельных политических лидеров через ассоциацию с коррупцией, европейской интеграцией и безукоризненной репутацией.

Негативный имидж сохраняется на долгое время

Начну с парадокса, который меня поразил и опечалил одновременно. С коррупцией наиболее ассоциируется партия "Европейская солидарность" (так считают 49% опрошенных). И эта же партия более всего ассоциируется с европейской интеграцией (53,5% респондентов). Не без горькой иронии отмечу, что в этой связи я уже начинаю опасаться за то, чтобы евроинтеграция не стала ассоциироваться с коррупцией.

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На самом деле, конечно, все проще – это банальная эклектика и амбивалентность (противоречивость) политических оценок, которые существуют в голове у многих наших сограждан. Одновременно надо признать и эффективность работы политтехнологов "Европейской солидарности", которым удалось сформировать массовую ассоциацию своей партии с идеей европейской интеграции.

Почему с коррупцией ассоциируется прежде всего и так массово именно партия "Европейская солидарность"? Опять все просто – с коррупцией ассоциируется ее лидер Петр Порошенко (так считают 53% опрошенных). Прошло уже почти полтора года как Петр Алексеевич не при власти, но его негативный имидж сохраняется. И это как приговор, который лишает его возможности политического реванша как минимум в ближайшей перспективе.

Из парламентских партий наименее всего ассоциируется с коррупцией партия "Голос" (такая ассоциация возникла только у 1,7% опрошенных). "Слуга народа" по этому показателю (13,6% респондентов ассоциируют эту партию с коррупцией) на втором месте и существенно опережает остальные парламентские партии, которые с коррупцией ассоциируются гораздо больше. Непарламентские партии ассоциируются с коррупцией меньше, чем парламентские, но их и знают меньше, и они, как правило, не были при власти.

Среди политических лидеров менее всего ассоциируются с коррупцией лидеры партии "Голос" Кира Рудик (0,4%) и Сергей Притула (1,3%). Но Киру Рудик и знают меньше. Похожая история и у Александра Корниенко, лидера партии "Слуга народа" (его ассоциируют с коррупцией лишь 2,1% опрошенных). Хороший уровень этого показателя у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (2,5%).

Из известных и наиболее рейтинговых политиков менее всего ассоциируются с коррупцией Владимир Зеленский (10,4%). Тут показательно другое – уровень недоверия к Зеленскому существенно больше, а значит, даже среди тех, кто не доверяет Зеленскому, многие не могут упрекнуть его в коррупции.

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Безупречные партии и политики: нет, не слышали

Очень показательна ситуация с вопросом о безукоризненной репутации. 71% опрошенных не могут назвать ни одной партии с безукоризненной репутацией, 68% респондентов затрудняются назвать хотя бы одного политического лидера с безукоризненной репутацией. Это жуткий диагноз и приговор одновременно. Кризис доверия к политическим элитам продолжается.

Среди партий лидером по показателю безукоризненной репутации является "Слуга народа" (так считают 6,2% опрошенных), "Сила и честь" – 4,8% (но это скорее авансом), "Евросолидарность" (4,6%), ОПЗЖ (4,5%).

Среди политических лидеров по этому показателю на первом месте Владимир Зеленский (12,2% опрошенных считают, что у него безукоризненная репутация). Обратите внимание – репутационный показатель Владимира Зеленского в два раз выше, чем у его партии. На втором месте – Сергей Притула ("Голос"). 9,2% респондентов считают его репутацию безукоризненной. С имиджевой точки зрения – это шанс для "Голоса" продвигать в качестве своего нового лидера именно Сергея Притулу. На третьем месте по этому показателю – Дмитрий Разумков (4,9%). Для сравнения, репутацию Юрия Бойко считают безукоризненной 4,1% опрошенных, Петра Порошенко – 3,7%.

Политический прагматизм избирателей

На что обращу внимание, у всех парламентских партий и ведущих (наиболее рейтинговых) политических лидеров их электоральные рейтинги существенно выше (иногда в несколько раз), чем показатель безукоризненной репутации. О чем это говорит? О том, что большинство сторонников ведущих политических сил и их лидеров готовы голосовать за них, даже не будучи уверенными в их репутации. Вот такой политический прагматизм у наших избирателей. В несколько другой форме он проявится и на нынешних местных выборах.

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Фактически, те избиратели, которые уверены в безукоризненной репутации своих лидеров и партий, это – так называемый "ядерный электорат" этих политических сил.

У непарламентских политических сил и их лидеров (а также у "Голоса" и С.Притулы) имиджевый показатель либо равен электоральному рейтингу, либо даже выше его (иногда намного, как у Сергея Притулы). Но опять-таки подчеркну, это скорее авансом и при недостаточной осведомленности про новую политическую силу и ее лидера. Потенциально, это резерв поддержки, но конвертировать репутационный показатель в электоральную поддержку крайне сложно, автоматически это происходить не будет. По мере роста узнаваемости будет возрастать и неоднозначность восприятия.