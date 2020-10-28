Активисты заявили, что экс-нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко проиграл апелляцию по делу об отмывании 2,8 миллионов евро. Однако впоследствии в Центре противодействия коррупции сообщили, что эта информация является неправдивой. Там отметили, что фейк о подтверждении решения суда мог запустить сам Мартыненко.

Швейцарский суд не рассматривал апелляции Мартыненко. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

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Что известно о "подтверждении приговора" Мартыненко

О том, что швейцарский суд оставил в силе приговор для Мартыненко и его соучастника Павла Скаленко, на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Сергей Лещенко.

Суд присудил Мартыненко за коррупцию и отмывание денег 28 месяцев тюрьмы, из которых 12 месяцев он должен провести непосредственно за решеткой,

– заявил Лещенко.

Что сказали у Мартыненко

В пресс-службе Мартыненко заявили, что информация о проигрыше апелляции является фейком. Швейцарский суд еще якобы даже не назначил дату рассмотрения дела.

Адвокат Мартыненко Петр Бойко отметил, что в суде только объявили полный текст приговора, а само рассмотрение продолжается до сих пор.

Что известно о приговоре Мартыненко и Скаленко