Приговор по делу Мартыненко оказался фейком: детали
Активисты заявили, что экс-нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко проиграл апелляцию по делу об отмывании 2,8 миллионов евро. Однако впоследствии в Центре противодействия коррупции сообщили, что эта информация является неправдивой. Там отметили, что фейк о подтверждении решения суда мог запустить сам Мартыненко.
Швейцарский суд не рассматривал апелляции Мартыненко. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.
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Что известно о "подтверждении приговора" Мартыненко
О том, что швейцарский суд оставил в силе приговор для Мартыненко и его соучастника Павла Скаленко, на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Сергей Лещенко.
Суд присудил Мартыненко за коррупцию и отмывание денег 28 месяцев тюрьмы, из которых 12 месяцев он должен провести непосредственно за решеткой,
– заявил Лещенко.
Что сказали у Мартыненко
- В пресс-службе Мартыненко заявили, что информация о проигрыше апелляции является фейком. Швейцарский суд еще якобы даже не назначил дату рассмотрения дела.
- Адвокат Мартыненко Петр Бойко отметил, что в суде только объявили полный текст приговора, а само рассмотрение продолжается до сих пор.
Что известно о приговоре Мартыненко и Скаленко
- В июне 2020 года Федеральный уголовный суд Швейцарии признал Мартыненко и Скаленко виновными в отмывании денег через швейцарскую финансовую систему. Преступная группировка, в которую входил Мартыненко, за взятки заключила с чешской компанией договоры на закупку ядерного оборудования.
- Мартыненко тогда установили наказание в виде 28 месяцев заключения. Кроме того, он должен был возместить 3,8 миллиона франков (3,5 миллиона евро) властям Швейцарии.
- Скаленко приговорили к 24 месяцам условного заключения, также его обязали выплатить штраф.