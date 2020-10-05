Два месяца назад группа народных депутатов – прихвостней Коломойского – направила представление в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным создание Антикоррупционного суда. Но дело в том, что они подменили 2 главных понятия, которые меняют суть дела.

В частности, подменили понятия "специальный" и "специализированный". Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат из партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Также он объяснил, в чем суть этого представления.

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В чем суть представления?

Представление о признании неконституционным создание Антикоррупционного суда – манипуляция, заявил Юрчишин. Если Конституционный суд примет во внимание разницу между сроками, то можно быстро определить, что оснований нарушения Конституции нет.

У нас не может быть специальных судей, то есть тех, которые созданы для исключительных возможностей – суд для президента или суд для рассмотрения спора местной власти. Нельзя вынуть из судебной системы какую-то часть и ее вычленить. Есть специализированные суды, в частности антикоррупционный. Он рассматривает дела топкорупции,

– пояснил Юрчишин.

По его словам, он необходим, потому что рассматривает очень тяжелые дела. А депутаты, которые обслуживают интересы Коломойского, пытаются давить на ВАКС, чтобы он не понес ответственности за дело "Приватбанка".

Кто прислал представление?

Группа народных депутатов, среди которых:

кум Путина Виктор Медведчук,

экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин,

первый заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин,

министр чрезвычайных ситуаций премьера Януковича Нестор Шуфрич

и много им подобных направили представление в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным создание Антикоррупционного суда.

Смотрите полное видео комментария Ярослава Юрчишина: