На Прикарпатье авто с 5 людьми слетело в обрыв: есть погибшие – фото
В Яремче Ивано-Франковской области вечером 10 октября внедорожник Volkswagen Touareg слетел в обрыв. В результате падения с высоты двое пассажиров погибли. Водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает полиция Ивано-Франковской области.
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Что произошло
- По предварительным данным, водитель внедорожника Volkswagen Touareg не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего автомобиль слетел в обрыв.
- В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобиля, водитель и еще двое пассажиров попали в больницу с многочисленными травмами.
- Полиция расследует аварию по статье о нарушении безопасности дорожного движения. У водителя взяли образцы крови, чтобы проверить на содержание алкоголя.
Коротко о жертвах и пострадавших:
- 31-летний пассажир, житель Яремче – погиб на месте аварии,
- 24-летний пассажир, житель Черновицкой области – погиб на месте ДТП,
- 27-летний водитель, житель Буковины – госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки,
- 25-летний пассажир, житель Буковины – госпитализирован с сотрясением мозга и политравмой,
- 24-летний пассажир, житель Буковины – госпитализирован с переломами костей черепа и другими травмами.
Место трагического ДТП в Яремче / Фото полиции