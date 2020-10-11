В Яремче Ивано-Франковской области вечером 10 октября внедорожник Volkswagen Touareg слетел в обрыв. В результате падения с высоты двое пассажиров погибли. Водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает полиция Ивано-Франковской области. К слову Машина влетела в сарай в Винницкой области: двое людей погибли – фото Что произошло По предварительным данным, водитель внедорожника Volkswagen Touareg не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего автомобиль слетел в обрыв.

В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобиля, водитель и еще двое пассажиров попали в больницу с многочисленными травмами.

Полиция расследует аварию по статье о нарушении безопасности дорожного движения. У водителя взяли образцы крови, чтобы проверить на содержание алкоголя. Коротко о жертвах и пострадавших: 31-летний пассажир, житель Яремче – погиб на месте аварии,

на месте аварии, 24-летний пассажир, житель Черновицкой области – погиб на месте ДТП,

на месте ДТП, 27-летний водитель, житель Буковины – госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки,

25-летний пассажир, житель Буковины – госпитализирован с сотрясением мозга и политравмой,

24-летний пассажир, житель Буковины – госпитализирован с переломами костей черепа и другими травмами.

Место трагического ДТП в Яремче / Фото полиции