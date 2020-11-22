На Прикарпатье похоронное бюро оштрафовали за работу в выходные: люди возмущаются
В Калуше, что на Прикарпатье, полиция составила протокол на ритуальную службу "Скорбота". Причина – похоронное бюро работало в субботу, чем нарушило карантин выходного дня.
Штраф ритуальной службе выписали 21 ноября. Об этом в Фейсбуке сообщил владелец бюро Юрий Кузь.
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Люди, я вас прошу – не умирайте на выходных, дождитесь понедельника,
– написал он с иронией.
Однако после огласки в сети полиция решила все же не штрафовать бюро. А его владелец поблагодарил нового начальника Калушского отдела полиции за быструю реакцию.
"Спасибо начальнику полиции Калущини Андрею Кушику за оперативное вмешательство и помощь в решении недоразумения", – добавил Кузь.
Как инцидент комментируют пользователи соцсети
- Может бы на горе, еще графики составляли? Это действительно уже абсурд. Еще бы на небесную канцелярию протоколы писали. Ужасно и грустно.
- Надо просто перестать умирать.
- Ничего – полиция тоже не вечна! Когда-то и им потребуются такие услуги! Но тогда надо вспомнить им об этом! И тогда пусть ждут до понедельника.
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