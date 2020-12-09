Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы делает все необходимое, чтобы решить проблему водоснабжения во временно оккупированном Крыму. Однако для этого, мол, нужно чуть больше времени.

Что сказал Песков

Россия якобы делает все возможное для того, чтобы минимизировать последствия от дефицита воды в Крыму, однако они все равно ощущаются. Об этом 9 декабря рассказал пресс-секретарь Путина, сообщает ТАСС.

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Требует времени (решение проблемы водоснабжения – 24 канал). Для этого прилагают наиболее энергичные усилия,

– подчеркнул Песков.

Заметим, недавно в соцсетях депутаты Госдумы предложили американскому предпринимателю Илону Маску переехать в оккупированный Крым и решить там проблему с водой.

"Я не знаком с этим предложением. Я на самом деле не знаю о его (Маска – 24 канал) специализации в решении проблем воды", – заметил пресс-секретарь Путина.

Он подчеркнул, что ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьезной проблемой: "В условиях, когда была перекрыта вода, страдает экономика этого региона, страдают и граждане, и туристы".

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