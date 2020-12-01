Примет ли Рада Госбюджет-2021 без "новогодней бюджетной ночи": что думает об этом Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что уже в конце следующей недели (9 или 10 декабря) парламент наконец примет Государственный бюджет на 2021 год. И не надо будет заходить в так называемую новогоднюю бюджетную ночь. Правда, голосование за смету может пройти на внеочередном заседании.
Детали заявления Разумкова относительно принятия бюджета-2021
По словам председателя Верховной Рады, сейчас идет работа в комитетах. Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Свобода слова".
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Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп. Если будет согласие голосовать, если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет смогут принять на следующей неделе, то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание,
– отметил спикер.
В другом случае, по словам Разумкова, госбюджет рассмотрят уже на следующей пленарной неделе – в течение 14 – 18 декабря. Добавим, что 7 – 11 декабря нардепы работают в комитетах и встречаются с избирателями.
"Сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет приняли и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", – подчеркнул Разумков.
Бюджет имеет определенные сложности
Разумков, заметил, что проект госбюджета ко второму чтению Кабинет Министров предоставил с задержкой в неделю. Кроме того, сказываются "непростые условия, в которых сегодня находится государство".
Это не просто какой-то закон, это финансовый документ, по которому будет следующий год жить наше государство. Поэтому у нас есть 10 дней, даже если бы мы могли сделать это быстрее, это нереально, и нам надо время для того, чтобы его, в частности, доработать,
– подчеркнул глава парламента.
Водочас он надеется, что депутатам все же хватит времени, чтобы исправить все ошибки, которые сейчас есть в проекте бюджета. По словам Размукова, сегодня он видит конструктивную позицию всех фракций – они работают и в профильном комитете, и в других комитетах.
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