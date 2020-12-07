В Израиле продают самый дорогой дворец в стране. Великолепное здание принадлежит российскому олигарху, который родом из Мариуполя.

Владельцем поместья является олигарх и совладелец аэропорта "Домодедово" Валерий Коган. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт продажи Sotheby's. Читайте также Где живут Порошенко, Тимошенко и другие: журналисты показали роскошные дворцы Козина – видео Как выглядит дом Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дом имеет площадь в 1,1 гектара. За него просят более 250 миллионов долларов, поэтому это самый дорогой дворец в Израиле. Стиль имения – цыганское барокко в золотом цвете.

В доме есть 4 спальни, 5 ванных комнат и еще 2 туалета. Также имение оснащено комнатой для вин, бильярдным залом, домашним кинотеатром, библиотекой, лифтом, гардеробными, джакузи и бассейном.

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Самый дорогой дом в Израиле / Фото sothebysrealty Кстати Одно из самых дорогих поселений Киевщины: как живет "главный следователь" СБУ – видео Что известно о Валерии Когане Коган родился в 1951 году в Мариуполе. Еще с 90-х годов начал заниматься бизнесом.

Сейчас мужчина входит в список 50 самых богатых людей России.

Особняк в Израиле строил с 2012 года. К слову, имение – вовсе не единственная его недвижимость в этой стране. Имение Когана / Фото sothebysrealty Дворец олигарха в Израиле / Фото sothebysrealty