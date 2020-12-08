Журналист Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины и согласился занять должность в структуре. Также мужчина назвал свою программу действий.

Журналист отметил, что как ответственный гражданин, обязан принять предложение. Об этом заявил в эфире 24 канала.

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"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий", – написал журналист также на своей странице в Фейсбук.

По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны. В частности, чтобы он перестал писать правду, а также из-за коллапса в министерстве.

Я искренне надеюсь, что во время войны Минобороны Украины не будет той структурой, которая "стебется" в фейсбуке. Посмотрим дальнейшую реакцию ведомства и Офиса Президента. Если это "стеб" – то с интеллектуальным уровнем нашего Минобороны и Верховного главнокомандующего будет все понятно,

– заявил Бутусов.

Бутусов согласился на должность в Минобороны: видео

Какую должность могут предложить Бутусову

Министерство предлагает Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых он сосредотачивает внимание. Например, направление вооружения или логистики.

Конкретной должности мне не предложили. Это общие слова, которые не имеют конкретных предложений,

– заверил Бутусов.

"Поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупцией. Таким образом открыты только должности министра и заместителей министра", – подчеркнул журналист .

Какая программа у Бутусова

Программа Бутусова состоит из 12 пунктов. Среди основных журналист предлагает:

Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны.

Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и тому подобное.

Разработать военную доктрину – цели и задачи оборонного планирования на 2021 год.

Создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии и тому подобное.

Создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих.

Подготовить программы развития Вооруженных сил.

Также в пунктах речь идет о реформе Минобороны и территориальной обороны.

Обратите внимание! Минобороны публично предложило должность Бутусову. Все потому, что журналист известен своими расследованиями о деятельности Министерства и Укроборонпрома. В целом он специализируется на военной тематике.