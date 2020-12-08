Принимаю предложение Минобороны, – Бутусов согласился работать в ведомстве
Журналист Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины и согласился занять должность в структуре. Также мужчина назвал свою программу действий.
Журналист отметил, что как ответственный гражданин, обязан принять предложение. Об этом заявил в эфире 24 канала.
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"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий", – написал журналист также на своей странице в Фейсбук.
По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны. В частности, чтобы он перестал писать правду, а также из-за коллапса в министерстве.
Я искренне надеюсь, что во время войны Минобороны Украины не будет той структурой, которая "стебется" в фейсбуке. Посмотрим дальнейшую реакцию ведомства и Офиса Президента. Если это "стеб" – то с интеллектуальным уровнем нашего Минобороны и Верховного главнокомандующего будет все понятно,
– заявил Бутусов.
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Какую должность могут предложить Бутусову
Министерство предлагает Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых он сосредотачивает внимание. Например, направление вооружения или логистики.
Конкретной должности мне не предложили. Это общие слова, которые не имеют конкретных предложений,
– заверил Бутусов.
"Поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупцией. Таким образом открыты только должности министра и заместителей министра", – подчеркнул журналист .
Какая программа у Бутусова
Программа Бутусова состоит из 12 пунктов. Среди основных журналист предлагает:
- Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны.
- Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и тому подобное.
- Разработать военную доктрину – цели и задачи оборонного планирования на 2021 год.
- Создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии и тому подобное.
- Создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих.
- Подготовить программы развития Вооруженных сил.
- Также в пунктах речь идет о реформе Минобороны и территориальной обороны.
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