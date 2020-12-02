В России приговорили начальника отдела полиции за взяточничество к 3 годам условного срока. Однако все свои взятки полицейский съел, потому что брал их обедами.

Полицейский помогал бизнесменам, которые владеют заведениями общественного питания и торговыми павильонами, сообщает "Коммерсант".

Кстати Пьяный водитель на Полтавщине хотел откупиться свиньей от полиции: детали

Полковник защищал их от проверок и скрывал нарушения предпринимателей. За это бизнесмены благодарили правоохранителя взятками-обедами.

Как выглядели "взятки"

Полицейский преимущественно заказывал порцию хинкали и салат "Свежесть" из огурцов. По желанию горячие обеды доставляли ему на работу.

Следователи установили, что за 3 года начальник наел на 53 тысячи рублей.

Как наказали полицейского

Полковника поместили в СИЗО на 9 месяцев, а затем перевели на домашний арест. Кроме того, его уволили с должности и арестовали автомобиль.

Полицейский свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 3 годам условного заключения.

Читайте также От имени Офиса Генпрокурора: в Киеве злоумышленники требовали от предпринимателя 500 тысяч долларов