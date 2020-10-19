В Офисе Президента считают, что заявления Вахтанга Кипиани о намерении подать апелляцию на решение суда о запрете распространения книги о Стусе является свидетельством того, что общество готово отстаивать свои права.

Это пока первая и единственная реакция власти на ситуацию. Она появилась в официальном телеграм-канале Офиса Президента.

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Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева относительно книги "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это как минимум свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права,

– говорится в сообщении.

У президента добавили, что удивлены некоторыми формулировками в решении суда, хотя "не ставят под сомнение независимость судебной ветви власти".

В то же время в офисе Президента решились встать на защиту автора книги "дело Василия Стуса". Там отметили, что поскольку она является "проработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден", то странным является определение истца Виктора Медведчука как персонажа или действующего лица произведения.

Большую часть содержания книги составляет точная Перепечатка материалов уголовного дела. То есть сугубо документальная основа книги не вызывает малейших сомнений. Итак, именно по этой логике книги, Медведчук является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто " персонажем произведения",

– убеждены в офисе Президента.

Там добавили: поведение участника судебного процесса над Стусом проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, а они, в свою очередь, не являются продуктом литературного творчества авторов или литературным вымыслом.

"Подчеркиваем, что цензура в Украине запрещена Конституцией. В любых проявлениях. Исходим из того, что научные исследования истории, обработка материалов истории нашего народа, в том числе с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников", – отметили в ОП.

У Зеленского призвали всех граждан "иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц".

Заметим, что 19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука. Суд решил, что отдельные фразы в книге "нарушают честь и достоинство" политика, а еще 3 фрагмента "являются недостоверными", хотя книга базируется на архивных материалах КГБ. Еще в трех фрагментах суд запретил использование имени Медведчука как персонажа произведения, "если он не дает согласия".



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала

Больше информации о том, как Медведчук до сих пор борется со Стусом и памятью о выдающемся украинце – по ссылке.