Антимонопольный комитет оштрафовал мать депутата Максима Ефимова от группы "Доверие". Гражданка США Любовь Ефимова получила штраф на сумму 170 тысяч гривен из-за того, что приобрела без разрешения так называемую вертолетную площадку Януковича.

Речь идет о покупке 100% доли в уставном капитале компании Fineroad Business Lip, в Британии. Об этом сообщили "Наши деньги".

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Соответствующий договор купли-продажи заключили в феврале 2019 года. Тогда нардеп Максим Ефимов, который представлял "Блок Петра Порошенко", не скрывал от журналистов, что транзакция состоялась, а бенефициаром была его мать.

Согласно сообщению, АМКУ начал расследование 16 сентября 2020 года. Это произошло после того, как Любовь Ефимова обратилась к регулятору за разрешением на покупку с длительным опозданием. В то же время АМКУ принял во внимание как смягчающее обстоятельство то, что мать депутата еще до начала расследования обратилась в ведомство за разрешением.

Справка. Согласно данным "Наших денег", доход связанных с Любовью Ефимовой компаний за 2019 год составил 2,1 миллиардов гривен.

Что известно о вертолетной площадке