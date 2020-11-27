Приобрела "вертолетную площадку Януковича": АМКУ оштрафовал мать нардепа
Антимонопольный комитет оштрафовал мать депутата Максима Ефимова от группы "Доверие". Гражданка США Любовь Ефимова получила штраф на сумму 170 тысяч гривен из-за того, что приобрела без разрешения так называемую вертолетную площадку Януковича.
Речь идет о покупке 100% доли в уставном капитале компании Fineroad Business Lip, в Британии. Об этом сообщили "Наши деньги".
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Соответствующий договор купли-продажи заключили в феврале 2019 года. Тогда нардеп Максим Ефимов, который представлял "Блок Петра Порошенко", не скрывал от журналистов, что транзакция состоялась, а бенефициаром была его мать.
Согласно сообщению, АМКУ начал расследование 16 сентября 2020 года. Это произошло после того, как Любовь Ефимова обратилась к регулятору за разрешением на покупку с длительным опозданием. В то же время АМКУ принял во внимание как смягчающее обстоятельство то, что мать депутата еще до начала расследования обратилась в ведомство за разрешением.
Что известно о вертолетной площадке
- Компания Fineroad Business Lip связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", которое является владельцем здания КВЦ "Парковый" – где размещена так называемая вертолетная площадка президента-беглеца Виктора Януковича.
- На строительство соответствующей площадки выделили землю еще в 2010 году, а построили ее в 2012 году.
- Выделение земли на строительство начинала расследовать Генпрокуратура еще во времена мэра Киева Леонида Черновецкого. В 2017 году Черновецкому объявили о подозрении.
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