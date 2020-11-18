Кабинет Министров Украины ввел "приоритетные часы" для людей пожилого возраста. Таким определен период между 10 и 12 часами каждый день до конца карантина.

Изменения в постановление, которые вводят "приоритетные часы" уже вступили в силу. Об этом сообщил министр Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает Министерство здравоохранения.

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Как объяснил глава Минздрава, такие изменения имеют целью замедлить уровень инфицирования коронавирусом среди групп риска. Именно к этой группе относятся люди пожилого возраста.

Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с другими людьми, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей, старше 65 лет,

– подчеркнул Максим Степанов.

"Приоритетные часы" будут длиться с 10:00 до 12:00 в течение всего карантина. Министр выразил надежду, что все учреждения торговли и услуг будут придерживаться этого.

В чем суть "Приоритетных часов":