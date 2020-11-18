Правительство ввело "приоритетные часы" для пенсионеров: что это и когда
Кабинет Министров Украины ввел "приоритетные часы" для людей пожилого возраста. Таким определен период между 10 и 12 часами каждый день до конца карантина.
Изменения в постановление, которые вводят "приоритетные часы" уже вступили в силу. Об этом сообщил министр Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает Министерство здравоохранения.
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Как объяснил глава Минздрава, такие изменения имеют целью замедлить уровень инфицирования коронавирусом среди групп риска. Именно к этой группе относятся люди пожилого возраста.
Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с другими людьми, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей, старше 65 лет,
– подчеркнул Максим Степанов.
"Приоритетные часы" будут длиться с 10:00 до 12:00 в течение всего карантина. Министр выразил надежду, что все учреждения торговли и услуг будут придерживаться этого.
В чем суть "Приоритетных часов":
- Такое решение правительства определяет буквально часы, когда приоритетными для обслуживания должны быть именно люди пожилого возраста. Для этого определено время, когда молодые люди преимущественно работают.
- Таким образом Кабмин просит органы местного самоуправления, различные учреждения обслуживания, чтобы те в период с 10 до 12 часов обслуживали и предоставляли услуги приоритетно пенсионерам.
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