На сегодняшний день более 100 граждан Украины незаконно заключены на территории России и оккупированного Крыма по политическим мотивам и еще несколько тысяч человек – по другим сфабрикованным делам. Кроме этого, более 200 украинцев – военнопленных и гражданских – незаконно содержатся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях Донбасса.

Такие данные озвучила Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод, во время презентации мобильного приложения дополненной реальности (AR – augmented reality) #PrisonersVoice.

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На этом мероприятии эксперты говорили об условиях содержания украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ), а также о роли государства, общественных организаций, культурных институтов и всех неравнодушных в освобождении этих пленников.



Дискуссия "#PrisonersVoice – три шага для пленников Кремля" (Киев, 20 октября)

Коронавирус и условия содержания в российских тюрьмах

Мощным ударом по правам незаконно заключенных в РФ украинцев стала эпидемия коронавируса COVID-19.

Из-за коронакризиса состоялось закрытие российских пенитенциарных заведений от внешнего мира, – рассказал Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных и член совета правозащитного центра "Мемориал". – А это особенно ставит под угрозу права заключенных, потому что к ним не допускают адвокатов, и при этом не защищает от коронавируса.

Впрочем, и до эпидемии условия содержания украинских политзаключенных в РФ были невыносимыми. "Весь срок заключения – это содержание моего племянника в штрафном изоляторе или в помещении камерного типа, хотя ему был назначен общий режим содержания", – рассказала Людмила Шумкова, тетя активиста и военнослужащего Александра Шумкова, что отбывает срок наказания в российской тюрьме после незаконного приговора суда.



Дискуссия "#PrisonersVoice – три шага для пленников Кремля" (Киев, 20 октября)

Кроме этого, к украинским политзаключенным не допускают их родных, а услуги российских адвокатов обходятся слишком дорого.

Некоторые визиты адвоката оплачивал "Мемориал", некоторые семьи политзаключенных с 2018 года получили помощь 100 тысяч гривен, но расходы несоизмеримо больше: передачи, пересылка денег, оплата услуг адвоката и т.д., – рассказала Людмила Шумкова.

Специфика пребывания на оккупированных территориях Донбасса по сравнению с содержанием в пенитенциарных заведениях России – в практике системных пыток. "Если в РФ около 20 человек из 100 проходят пытки – это я очень приблизительно сейчас говорю – это на Донбассе только 10 человек из 100 эти пытки не проходят", – рассказал Станислав Асеев, украинский журналист, который более двух лет находился в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики" и был освобожден в рамках обмена пленными.



Станислав Асеев, украинский журналист, экс-политзаключенный

То, что Станислав увидел во время пребывания в секретной тюрьме "ДНР" на территории центра "Изоляция", он называет современным концентрационным лагерем Российской Федерации.

Если туда попадает человек, которого просто били, то ему, можно считать, повезло, – вспоминает Станислав Асеев. – В "Изоляция" люди сидели год, два, два с половиной – и над ними все равно издевались. С семи вечера человека забирают и могут даже утром занести в ожогах от электрического напряжения.

Приложение #PrisonersVoice



Приложение #PrisonersVoice

Привлечь внимание мировой общественности к этим болезненным вопросам и призвано приложение #PrisonersVoice. Создано приложение с помощью AR-технологии, позволяет каждому услышать голоса известных в мире уже освобожденных украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Александра Кольченко и Владимира Балуха. Они рассказывают о своих эмоциях и ощущениях во время тех ситуаций, в которых находились от ареста до этапирования в колонию. Все три истории продублированы на английском языке. Приложение создала общественная организация "Интерньюз-Украина" при поддержке Украинского культурного фонда и в сотрудничестве с Центром гражданских свобод.

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Мы надеемся, что люди с креативной индустрии вдохновятся нашими идеями и будут создавать другие инициативы, которые будут нестандартным способом доносить до мира те проблемы, а также истории успеха, которые имеет Украина, – отметил Андрей Кулаков, программный директор ОО "Интерньюз-Украина".



Андрей Кулаков, программный директор ОО "Интерньюз-Украина"

Помощь государства

Представители Министерства иностранных дел Украины (МИД) обещают всячески поддерживать эту инициативу через собственные коммуникационные каналы. С самого начала оккупации Крыма и части Донбасса украинские чиновники ведут просветительскую работу на мировой арене, объясняя, как нарушаются права наших сограждан на этих территориях.

Это делается в порядке двусторонних встреч на различных уровнях, – рассказал Эдуард Фесько, заместитель генерального директора политического департамента МИД. – И вопрос Крыма, вопрос политических заключенных всегда находит свое место. В частности, как и в прошлом году, в этом году наша цель – обеспечить отражение тематики политических заключенных в правозащитной резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Украинское государство не только проводит информационную работу, а и предоставляет консульскую поддержку политзаключенным-украинцам на территории РФ. "В оккупированном Крыму мы не можем предоставлять консульские услуги, так как консульские услуги предоставляются только на территории иностранных государств, а Крым – это территория Украины, – пояснил Эдуард Фесько. – Вместе с тем, на территории России наши консулы активно работают". В этом году они более 400 раз посетили украинцев, которые находятся за решеткой в ​​России, из них 75 раз были посещены именно политические заключенные. Последний визит состоялся в сентябре.



Дискуссия "#PrisonersVoice – три шага для пленников Кремля" (Киев, 20 октября)

В ближайшее время МИД планирует ввести институт публичного адвокационного менторства иностранных публичных лиц над общественными журналистами, которые сейчас незаконно находятся за решеткой в ​​РФ. Цель этого проекта – привлечь известных политиков, чиновников, журналистов, писателей, чтобы они могли способствовать распространению информации об украинских политзаключенных через свою активную гражданскую позицию.

По мнению Станислава Асеева, государство должно еще больше говорить о пленных и перспективах их освобождения.

Когда ты находишься в плену и имеешь хоть какую-то возможность услышать информацию об освобождении, то слушаешь буквально каждую букву, – рассказал он. – Когда я был в плену, к нам приезжала так называемая омбудсмен "ДНР" и прямо нам говорила, что они нас считают политическим товаром. Поэтому если бы обо мне, Сенцове, Козловском не говорили, я бы до сих пор сидел там в подвалах.

Общественные инициативы

Представленное приложение дополненной реальности станет частью более масштабного проекта #PrisonersVoice. Сначала эта информационная кампания называлась #SaveOlegSentsov, но после освобождения Олега Сенцова из русского плена инициативу переименовали. По словам Александры Матвийчук, организация которой начала эту кампанию после завершения похожего проекта #LetMyPeopleGo, к проекту присоединилось около 40 стран.



Станислав Асеев, Александр Матвийчук, Алим Алиев (слева направо)

В общем Центр гражданских свобод занимается защитой прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях и в РФ с начала аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Во-первых, политзаключенные используются Россией как орудие в информационной войне, чтобы формировать образ врага для своих граждан, – пояснила Александра Матвийчук. – Во-вторых, зверские издевательства над украинцами на оккупированных территориях в 2014 году были нужны, чтобы вытолкнуть из региона активное большинство и оставить перепуганное пассивное меньшинство. В-третьих, РФ незаконно держит украинцев как средство для шантажа и обмена на своих граждан, которых заключила Украина за преступления на ее территории.

Поддерживает незаконно заключенных украинцев и российский правозащитный центр "Мемориал", который уже более 10 лет ведет учет всех политзаключенных в РФ, в том числе граждан Украины. По словам Сергея Давидиса, политическое преследование некоторых категорий людей, в том числе крымских татар, нужно РФ для того, чтобы задушить движение гражданской активности и солидарности, для устрашения собственного общества и формирования у него определенной картины мира путем демонстрации ему этих репрессий.

На сегодня в наших списках признаны политическими заключенными 66 граждан Украины, – рассказал Сергей Давидис. – Очевидно, что таких людей больше, но мы немного отстаем, потому что долго проверяем все данные.

По его словам, крымские татары в РФ сейчас являются наиболее массово преследуемой этнической и религиозной группой людей в доле в общем составе.

Роль культурных институтов

Культура и креативность всегда существовали для понимания и для развития. "Государство должно делать все возможные шаги для поддержки тех важных инициатив, которые позволяют через средства культуры давать голос тем, кто в нем нуждается, – считает Юлия Федив, исполнительная директор Украинского культурного фонда. – И я очень рада, что понимание культуры расширяется в контексте не только поддержки художественных инициатив, а и поддержки таких общественно важных тем, как тема пленников Кремля".



Алим Алиев, Юлия Федив, Андрей Кулаков (слева направо)

Голоса свободного Крыма, голоса крымских политзаключенных должны быть гораздо больше "освещены" – через медийные инициативы, а также через культурные, академические и гражданские программы в мире.

Собственная свобода и достоинство человека является одной из наибольших угроз для авторитарных режимов, – считает Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института.

Именно поэтому его организация сейчас создает несколько художественных и научных проектов, которые будут поднимать тему и Крыма, и украинских политзаключенных в целом.

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Алим Алиев напомнил, что в Крыму живут сотни тысяч проукраински настроенных людей. Несмотря на то, что они часто оказываются один на один с кремлевской репрессивной машиной, они создают актуальные культурные и художественные инициативы, в том числе для детей. Украина должна поддерживать это развитие.

Три шага для пленников Кремля, которые может сделать каждый уже сейчас

Загрузите приложение #PrisonersVoice и услышьте истории освобожденных пленников Кремля – ​​Александра Кольченко, Олега Сенцова и Владимира Балуха. Смоделирована дополненная реальность проведет вас по пути, который они преодолели, – от задержания и длинных дней в колонии до возвращения в Украину. Подпишите петицию в поддержку пленников Кремля, которые беззащитны перед COVID-19. Камеры переполнены заключенными, нормальная вентиляция отсутствует. Маски для больных респираторными заболеваниями недоступны. Люди не могут соблюдать элементарную гигиену рук. Мы должны стать их голосом! Станьте волонтером кампании #PrisonersVoice. Только вместе мы сможем остановить произвол и беззаконие России! От вашей поддержки зависит, вернутся ли пленники Кремля домой.



Фрагмент приложении #PrisonersVoice

Проект #PrisonersVoice подготовлен ОО "Интерньюз-Украина" при поддержке Украинского культурного фонда и в сотрудничестве с Центром гражданских свобод и с другими партнерами. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Автор: Татьяна Матычак