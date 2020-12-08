В Донецке 3 ноября 1996 года убили украинского бизнесмена Евгения Щербаня, тогда его называли самым богатым человеком Украины. Старший сын Щербаня рассказал, что после гибели отца – его активы поделили между собой бизнес-партнеры, которые не приняли во внимание интересы наследников.

На момент убийства Евгения Щербаня, его состояние оценивали примерно в 500 миллионов долларов. Об этом говорится в фильме-расследовании "Громадского" "Наследник".

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О чем фильм "Наследник"

Старший сын убитого бизнесмена, Евгений Евгеньевич Щербань, долгое время жил и учился в США. Он рассказал журналистам, что ведет собственное расследование с 2013 года для того, чтобы выяснить – кто присвоил бизнес-империю отца.

Кроме финансовых операций и производства и продажи металла, компании украинского бизнесмена занимались строительством и поставками газа и нефтепродуктов.

Присвоение бизнес-империи Щербаня

Сын Щербаня обвинил в присвоении компаний "Гефест", DCC и ИСД олигарха Рината Ахметова и его бывшего партнера Сергей Таруту. После смерти Щербаня Ахметов получил компании "Гефест", вексель Харцызского трубного завода и компании сотовой связи DCC, которая получила название Life.

Сын Щербаня сообщил, что после смерти отца – Ахметов пришел к наследникам с документами и спросил, признают ли они долг. Говорится о деньгах, которые будущий олигарх вложил в производство металлопродукции. Щербань якобы распоряжался выводить деньги, однако неизвестно куда – для того, чтобы урегулировать вопрос, Ахметову отдали "Гефест" и DCC.

Часть другой компании – "Индустриальный союз Донбасса" – получил Сергей Тарута. Он получил долю, которая должна была принадлежать сыновьям убитого, рассказал сын Щербаня.

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