Притула посоветовал министру обороны уйти в отставку из-за скандала с Бутусовым: детали
Народный депутат от партии "Голос" Сергей Притула прокомментировал скандал, возникший из-за того, что в Министерстве обороны не нашлось вакансий журналисту Юрию Бутусову. Депутат посоветовал главе министру Андрею Тарану подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в фейсбуке.
Ведь его он уже устроил в подчиненном министерстве. Об этом Сергей Притула написал в своем фейсбуке.
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Нардеп отметил, что за 7 лет военного волонтерства никогда не критиковал Министерство обороны или его руководителя.
В частности, для волонтерской деятельности ему никогда не надо было согласования с министром или Министерством. Как исключение, он привел пример одной встречи волонтеров с экс-главой Минобороны Степаном Полтораком.
Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты. Поэтому критика министерства была вне моего прихода,
– сказал Притула.
Но депутат подчеркнул, что не мог не прокомментировать, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом.
Поэтому он посоветовал Тарану "подать в отставку и сосредоточить внимание на срач в фейсбуке. Потому что срач в подчиненном министерстве он уже устроил".
Конфликт между Минобороны и Юрием Бутусовым: детали
- 8 декабря Министерство обороны Украины публично предложил должность в ведомстве главного редактора сайта "Цензор.нет" Юрию Бутусову. Журналист-расследователь специализируется на военной тематике, в частности оборонных закупках.
- Журналист заявил, что принимает это предложение и предложил свою программу.
- Уже 10 декабря стало известно, что кадровые службы Минобороны не нашли для Бутусова вакансии, соответствующей "уровню его амбиций".
- Сам журналист на своей странице в фейсбуке перед собеседованием требовал встретиться непосредственно с министром обороны Андреем Тараном, а не работниками кадровой службы.
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