Народный депутат от партии "Голос" Сергей Притула прокомментировал скандал, возникший из-за того, что в Министерстве обороны не нашлось вакансий журналисту Юрию Бутусову. Депутат посоветовал главе министру Андрею Тарану подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в фейсбуке.

Ведь его он уже устроил в подчиненном министерстве. Об этом Сергей Притула написал в своем фейсбуке.

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Нардеп отметил, что за 7 лет военного волонтерства никогда не критиковал Министерство обороны или его руководителя.

В частности, для волонтерской деятельности ему никогда не надо было согласования с министром или Министерством. Как исключение, он привел пример одной встречи волонтеров с экс-главой Минобороны Степаном Полтораком.

Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты. Поэтому критика министерства была вне моего прихода,

– сказал Притула.

Но депутат подчеркнул, что не мог не прокомментировать, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом.

Поэтому он посоветовал Тарану "подать в отставку и сосредоточить внимание на срач в фейсбуке. Потому что срач в подчиненном министерстве он уже устроил".

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