Ранее Сергей Притула встречался с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. Глава Офиса Президента делал кандидату в мэры Киева несколько интересных предложений, которые "могли бы его совместить с ЗеКомандою".

Первые разговоры начались еще в феврале 2020 года. Это были определенные кадровые предложения, на которые шоумен и кандидат в мэры столицы не соглашался. Об этом Сергей Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

Читайте также Он был бабой-повитухой, принявшей меня в политику, – Притула о взаимоотношениях с Вакарчуком

Впоследствии он имел и другие встречи с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. О чем на них говорили – Притула не комментирует.

Меня звали на встречу, как в случае с руководителем Офиса Президента, так и в случае с президентом, я не могу себе позволить такой роскоши как выплеснуть наружу те предложения, которые делали,

– пояснил он.

Однако отметил, что президент делал ему и отдельное предложение, которое не было связано с должностями, но было продолжением риторики главы его Офиса.

Что известно о политической деятельности Притулы