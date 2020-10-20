Почти 68% украинцев не могут назвать ни одного политика с относительно безупречной репутацией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Чаще всего, как политика с безупречной репутацией, украинцы называют действующего президента Владимира Зеленского – 12,2%. На втором месте – кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула с полной поддержкой 9,2% опрашиваемых.

Значительно реже украинцы готовы ручаться за репутацию Дмитрия Разумкова (4,9%), Юрия Бойко (4,1%) и Петра Порошенко (3,7%).

Социологи также поинтересовались, с какой партией украинцы чаще всего ассоциируют коррупцию. Так, 49% респондентов называют партию "Европейская солидарность", 32% – "Родину", 31% – ОПЗЖ. Также 71% респондентов не смогли назвать ни одной партии, что бы, по их мнению, имела относительно безупречную репутацию.

Опрос проводился с 8 по 15 октября. В нем приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной Украине территории.