Приумножайте солидарность,– Тихановская обратилась к участникам марша народовластия
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников Марша народовластия. В частности, она призвала их не прекращать борьбу против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Белорусский народ уже 90 дней успешно противодействует беззаконию и насилию в стране. Об этом Светлана Тихановская сообщила в своем телеграм-канале.
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В частности, лидер белорусской оппозиции призвала граждан объединяться во дворовые инициативы и создавать независимые профсоюзы на предприятиях, в офисах и вузах. По ее мнению, это усиливает народное самоуправление и приумножает солидарность. Как отметила Тихановская, сейчас режим в Беларуси не дает людям права решать будущее страны.
Мы заслужили это право и будем продолжать до самой победы. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на марш,
– заявила она.
По словам Тихановськой, каждый, кто выходит на улицу для протестов, делает шаг к "новой, свободной Беларуси".
Лидер оппозиции отметила, что уже в течение длительного времени белорусы протестуют против настоящего беззакония в стране.
"Посмотрите, как весь мир восхищается белорусскими женщинами, пенсионерами, студентами, работниками заводов, медиками и всеми белорусами", – подчеркнула она.
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Как отметила Тихановская, белорусы дали режиму Лукашенко понять, что он потерял легитимность и власть. Зато сами граждане, по ее словам, почувствовали, что вместе они являются настоящей силой.
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