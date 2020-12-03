"Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка: детали скандала
"Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка. Жалоба поступила в ВСП 3 декабря. Заметим, что именно Вовк вынес решение об уплате банком 350 миллионов долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами.
Впечатляет, но жалоба насчитывает более 1 100 страниц. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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В сентябре текущего года именно судья Сергей Вовк принял одиозное решение об уплате "Приватбанком" 350 миллионов долларов компаниям, фактически связаны с братьями Суркисами.
Такое решение судья Вовк принял еще 2 сентября 2020 года. Это произошло до рассмотрения дела по суде.
Дело Суркисов и "Приватбанка": что известно
- Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному "Приватбанку". Председательствовал на заседании скандальный судья Павел Вовк.
- Суть иска – депозиты на 250 миллионов долларов и проценты, которые за эти деньги набежали от 2016 года, а это еще примерно 100 миллионов долларов.
- Этому предшествовало то, что в 2016 году НБУ признал Суркисов "инсайдерами "Приватбанка" (то есть, совладельцами), поэтому депозиты братьев конвертировали в капитал банка, а сам банк в результате национализации стал государственным.
- 17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ, по которому семья Суркисов имела отношение к "Приватбанку". Также суд отменил приказы временного администратора "Приватбанка", которые касались счетов физлиц.
- В конце концов семья Суркисов, а также связанные с ними лица, подали 42 иска против Национального банка Украины. Эти дела рассматривают и рассматривали как в украинских, так и международных судах.
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