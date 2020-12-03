"Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка. Жалоба поступила в ВСП 3 декабря. Заметим, что именно Вовк вынес решение об уплате банком 350 миллионов долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами.

Впечатляет, но жалоба насчитывает более 1 100 страниц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В сентябре текущего года именно судья Сергей Вовк принял одиозное решение об уплате "Приватбанком" 350 миллионов долларов компаниям, фактически связаны с братьями Суркисами.

Такое решение судья Вовк принял еще 2 сентября 2020 года. Это произошло до рассмотрения дела по суде.

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