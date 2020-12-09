В декабре 2019 году "Приватбанк" подал иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле против своих бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского. В иске говорилось о схеме присвоения средств "Приватбанка" размером не менее 600 миллионов долларов. За год израильский суд вынес решение в пользу "Приватбанка".

Детали дела

По убеждению украинского банка, вышеупомянутые 600 миллионов долларов незаконно вывели из финучреждения в период с 2007 по 2011 годы. Потом эти деньги разместили на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля – "Израильском банке Дисконт" (Israel Discount Bank). Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

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Из-за этого "Приватбанк" обратился к "Израильскому банку Дисконт" (ИДБ) с иском как к одному из соответчиков в Израиле. Кроме того, добавляют в финучреждении, ИБД способствовал незаконному присвоению денежных средств "Приватбанка" и нарушил свои обязанности перед ним.

Таким образом Израильский банк разрешил осуществить "очевидно мошеннические перечисления средств на свой банковский счет". Также он не совершил никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошеннических действиях и отмывании средств".

ИБД, со своей стороны, обратился в израильский суд с ходатайством об отклонении иска. Как вариант они просили и остановить рассмотрение, пока не примут решение по делам по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения "Приватбанка" против указанного ходатайства в июле 2020 года.

Решение суда в Израиле в пользу "Приватбанка"

Его окружной суд Тель-Авива принял 7 декабря. Согласно ему, отказано в удовлетворении ходатайства ИБД в полном объеме. В то же время суд решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал его возместить судебные издержки. В Приватбанке подчеркивают, что это свидетельствует об их безоговорочной победе.

Приватбанк" – доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска "Приватбанка без неоправданных проволочек и без привязки к производству в Англии и США. Последние касаются других убытков, нанесенных "Приватбанку" из-за других мошеннических схем, чем те, по которым был подан иск в Израиле", –

прокомментировали решение суда в "Приватбанке".

Итак, теперь ИБД является обязанным подать возражения против иска "Приватбанка". В "Приватбанке" говорят что израильский банк до сих пор этого пытался избежать. Также ИБД должен предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выводу из "Приватбанка" более чем 600 миллионов долларов и перечисления их на банковский счет, открытый в "Израильском банке Дисконт".

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Что этому предшествовало