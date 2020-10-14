В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника ряд посольств других государств опубликовали поздравления в соцсетях для украинских воинов.

Все поздравления дипломатических ведомств собрал в материале 24 канал.

Актуально Надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной, – Зеленский в День защитника

США

От имени США украинских героев поздравила атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт. Она подчеркнула, что госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Биген, когда были в Украине, обязательно посещали мемориалы погибшим солдатам.

Потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины, учитывая российскую агрессию. В День защитника Украины и каждый день мы чествуем украинцев, которые отдали жизнь, чтобы защитить Украину,

– отметили в посольстве США.

В поздравлении отметили, что США остаются непоколебимым партнером Украины.

Нидерланды

В поздравлении посольства Нидерландов тоже отметили, что поддерживают как Украину, так и мужчин и женщин, которые ее защищают.

Швеция

От имени Швеции украинских защитников поздравил атташе по вопросам обороны, капитан второго ранга Бйорн Вильберн. Он отметил поддержку шведами независимости и территориальной целостности Украины.

Мы гордимся возможностью работать и сотрудничать с нашими коллегами в украинских силах безопасности. С Днем защитника Украины,

– говорится в поздравлении.

Ливан

В посольстве Ливана в Украине поблагодарили всех, кто оберегает мир и покой в Украине.

Низкий поклон всем украинцам, которые защищали и продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет,

– отметили в приветствии.

Италия

Поздравление с благодарностью опубликовало в Фейсбуке и посольство Италии в Украине.

Хорватия

Большое поздравление украинским защитникам опубликовали на фейсбук-странице дипломатического ведомства Хорватии. В посольстве отметили, что украинских защитников следует благодарить за их самопожертвование.

Благодарим не только 14 октября, под Покровом Богородицы, а каждый день и не дожидаясь случая. Благодарим за то, что мы есть, и есть Украина. Возблагодарим же словом и делом, помня Рузвельтовое: делай, что можешь, теми средствами, которые имеешь, там, где ты есть,

– говорится в поздравлении.