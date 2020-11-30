Нет части кости, – Балух рассказал о реабилитации
Владимир Балух рассказал, что сейчас проходит реабилитацию в одной из киевских больниц. Экс-пленника Кремля избили в украинской столице в ночь на 8 сентября
Процесс реабилитации требует очень много времени. Об этом Балух заявил в интервью "Цензор. Нет".
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По словам экс-пленника Кремля, в больнице его "очень прессуют". Приходится ежедневно на тренажерах ходить по 5 километров, а тогда еще 22 километра проезжать на велосипеде.
Свою реабилитацию Балух сравнил с подготовкой к Олимпийским играм. Только в субботу и воскресенье мужчина может отдохнуть.
После травмы Балух восстанавливает здоровье.
Я уже привык к тому, что нет части кости. Спокойно касаюсь головы, мою. Время от времени вечером меня беспокоят головные боли. Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать – и боль проходит,
– рассказал Балух.
Экс-пленник Кремля признался, что ему очень хочется увидеть результат реабилитации. Не медленно, как это происходит в реальности, а сразу.
Балух рассказывает, что сейчас уже начал лучше ходить. Он понимает, что "если упорно работать, результат придет".
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