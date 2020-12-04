Правительство Франции, в противовес парламенту, против признания Нагорного Карабаха
Французское правительство выступило против признания Нагорного Карабаха. Ранее соответствующую резолюцию одобрили обе палаты парламента Франции.
Против признания Нагорного Карабаха выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает DW.
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Глава французской дипломатии подчеркнул, что любого статуса спорной территории не признает даже Армения, которая претендует на азербайджанскую территорию и поддерживает сепаратистов там.
Такое решение было бы равнозначно нашему самоисключению из сопредседательства в Минской группе. Это означало бы отказаться от нашей роли посредника,
– отметил Ле Дриан.
Ранее резолюцию о признании Нагорного Карабаха одобрил Сенат Франции. Там объяснили, что не верят в надежное урегулирования, подписанное при посредничестве России.
Что известно о признании Нагорного Карабаха?
Сейчас на территории Азербайджана, которая является предметом спора с Арменией, существует непризнанная самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика" с так называемой столицей в городе Степанакерте.
Впрочем, пока независимость Нагорного Карабаха не признало ни одно государство в мире. Этого не сделали даже Армения, которая поддерживает Степанакерт, или ее союзница Россия.
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