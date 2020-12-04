Французское правительство выступило против признания Нагорного Карабаха. Ранее соответствующую резолюцию одобрили обе палаты парламента Франции.

Против признания Нагорного Карабаха выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает DW.

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Глава французской дипломатии подчеркнул, что любого статуса спорной территории не признает даже Армения, которая претендует на азербайджанскую территорию и поддерживает сепаратистов там.

Такое решение было бы равнозначно нашему самоисключению из сопредседательства в Минской группе. Это означало бы отказаться от нашей роли посредника,

– отметил Ле Дриан.

Ранее резолюцию о признании Нагорного Карабаха одобрил Сенат Франции. Там объяснили, что не верят в надежное урегулирования, подписанное при посредничестве России.