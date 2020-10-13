Призыв в Крыму – это военное преступление, – Кулеба
Призыв в оккупированном Крыму – это военное преступление, которое запрещено международным гуманитарным правом. Россия будет нести за него ответственность, как и за другие преступления, совершенные против Украины.
Военнослужащие округа, в который планируют отправить жителей Крыма, осуществляют вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает 24 канал.
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Призыв в Крыму – это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом. Все это демонстрирует, что российская агрессия продолжается,
– отметил дипломат.
По словам министра, ранее от представителя президента России звучали заявления о том, что вопрос Крыма якобы закрыт и его никто не будет обсуждать.
Однако Кулеба подчеркнул, что вопрос закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для россиян, которые не поддаются кремлевской пропаганде, вопрос Крыма будет оставаться открытым, пока полуостров не вернется в состав Украины.
Кроме этого, министр добавил, что все преступления России, в частности, в Крыму, документируют и фиксируют. Кулеба убежден, что наступит время, когда РФ понесет за них ответственность.
Что известно о призыве в Крыму
- Оккупанты 14 октября планируют начать военный призыв в Вооруженные силы России.
- В частности так называемая власть полуострова запланировала отправку людей из Севастополя на срочную службу в Черноморский флот РФ, а также в войска южного военного округа.
- Этот призыв уже 12 с тех пор, как Россия аннексировала Крым.