Призыв в оккупированном Крыму – это военное преступление, которое запрещено международным гуманитарным правом. Россия будет нести за него ответственность, как и за другие преступления, совершенные против Украины.

Военнослужащие округа, в который планируют отправить жителей Крыма, осуществляют вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает 24 канал.

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Призыв в Крыму – это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом. Все это демонстрирует, что российская агрессия продолжается,

– отметил дипломат.

По словам министра, ранее от представителя президента России звучали заявления о том, что вопрос Крыма якобы закрыт и его никто не будет обсуждать.

Однако Кулеба подчеркнул, что вопрос закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для россиян, которые не поддаются кремлевской пропаганде, вопрос Крыма будет оставаться открытым, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Кроме этого, министр добавил, что все преступления России, в частности, в Крыму, документируют и фиксируют. Кулеба убежден, что наступит время, когда РФ понесет за них ответственность.

Обратите внимание! Россия оккупировала Крым в 2014 году, проведя на полуострове псевдореферендум. После этого РФ начала вооруженную агрессию на Донбассе.

Что известно о призыве в Крыму