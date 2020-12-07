Предложение членов НАПК относительно ветирования нового закона о лжи в декларациях является неконструктивным. Верховная Рада может отбросить любые переговоры и поиск компромиссов.

Теоретически депутаты могут вернуть старое законодательство. Об этом сообщила представитель комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко в эфире 24 канала.

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Однако, по ее мнению, потом депутаты от ОПЗЖ, которые оспаривали электронное декларирование и наказание за ложь в нем, могут "снести" новые нормы, как они это сделали раньше.

При принятии государственных решений нужно помнить не только об определенных общественных желаниях, но и о нормах законодательства, которые нельзя нарушать,

– заявила депутат.

Почему не нужно возвращать предыдущий закон

Янченко рассказала, что просьба активистов и членов НАПК о возвращении прежнего закона лишено смысла. Как она отметила, после того, как в Верховной Раде потратят несколько месяцев, чтобы это сделать, Конституционный Суд может его снова отменить.

"Мы получим еще полгода прощенных недостоверных сведений в декларациях", – подчеркнула Янченко.

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Нардеп отметила, что рабочая группа создали именно для того, чтобы представители разных фракций не решили отменить в КСУ новое законодательство.

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