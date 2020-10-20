Экс-руководительница Департамента по вопросам люстрации Татьяна Козаченко отметила, что антикоррупционные органы не могут не работать, если созданы все условия для их работы. Соответственно, вопрос в людях, которые эти органы возглавляют. По ее словам, президент делает призывы вместо того, чтобы вместе с парламентом и исполнительной властью заниматься работой.

Сейчас призывы о посадках опасны тем, что система, которая год не проводит расследования должным образом, в частности не трогает тех, кто имеет политический иммунитет – назначает виновных, пряча тех, кто находится во власти. Об этом Козаченко рассказала в эфире 24 канала.

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В то же время она сказала, что никакой перезагрузки или дополнительных полномочий, которые бы дали возможность работать антикоррупционным органам – нет. По словам юриста, одной из проблем является то, что избирателей обманывают, ведь президент шел на должность с конкретными лозунгами, в частности по борьбе с коррупцией.

"Были лозунги о посадках весной и осенью, однако четко понятно, что президент говорит о неудовлетворенности людей, когда обращается в парламент. Он должен отвечать на вопросы, в частности потому, что люди проголосовали за партию "Слуга народа". Ведь монобольшинство полностью формирует исполнительную власть – начиная от правительства и до других правоохранительных органов", – подчеркнула Козаченко.

Проблемы кадровых назначений

Согласно словам экс-главы Департамента по вопросам люстрации, общество реагирует так, как ведет себя руководство страны, если это популистский лозунг – это все остается на должном уровне.

Сейчас так же "трясет" судебную систему, ведь каждый год якобы продолжается реформа суда. В то же время судей, которые не являются лояльными, могут увольнять, других "сажают на крючок", то есть они становятся более лояльными, ведь понимают, что их также могут уволить,

– отметила адвокат.

По ее словам, так называемая система зависимости сейчас получает новое развитие событий, в частности проблемы кадровых назначений. Татьяна Козаченко связывает это с недостаточной подготовкой президента и неправильным формированием команды. В политэлите есть люди, которых не готовы трогать власти, считает она.

"Если говорить об антикоррупционных органы, то никто даже не понимает, кто может возглавлять САП – в этой части не проводится прозрачный конкурс. В то же время есть много вопросов и к руководителю НАБУ, человеку, который сам находится в реестре коррупционеров", – рассказала бывшая руководительница Департамента по люстрации Минюста.