В выпуске программы "Pro новости" за 13 ноября – украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 основных пунктов. Россия уже заявила, что это противоречит минским договоренностям. Ездить на летней резине зимой – как не носить маску в разгар эпидемии. И хотя это дорогое удовольствие, но точно будет стоить меньше, чем потом чинить авто

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине каждый день ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. За прошедшие сутки, 12 ноября, обнаружили 11 787 новых инфицированных.