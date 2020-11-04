В выпуске программы "Pro новости" за 4 ноября – в США продолжают подсчет голосов на президентских выборах. Социологи, политологи, СМИ и букмекеры пророчили победу Джо Байдену, тогда как пока лидирует Дональд Трамп. Владимир Зеленский не смог собрать голоса за свой законопроект, которым он предлагал разогнать КСУ. Даже представители партии президента не проголосовали за него.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Нацгвардейца Виталия Маркива оправдали. Вместо 25-летнего заключения, теперь он на свободе и даже вернулся на Родину.