В выпуске "Pro новости" по 8 декабря – Владимир Зеленский в целом декларирует нетерпимость к топкорупции, правда, то же самое делал и Петр Порошенко. Но получается, что борьба с антикоррупционерами при Зеленском происходит более успешно. В Минздраве нас утешают меньшими цифрами новых больных коронавирусом. При этом умалчивают, что просто стали делать меньше тестов.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: С момента завершения саммита нормандской четверки в Париже в 2019 году прошел год. Тогда власти уверяли, что в течение коротких сроков произойдут изменения. Однако украинские защитники до сих пор погибают, а обмен пленными "повис в воздухе".