В выпуске "Pro новости" за 15 декабря – украинское духовенство возмутило то, что главную елку в Киеве украсили не звездой, а шляпой. Они заявили, что якобы этот предмет у многих ассоциируется с одеждой ведьм. В Киеве 15 декабря протестуют ФЛП. Мирная акция превратилась в бойню. Участники акции устроили палаточный городок.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Верховная Рада Украины 15 декабря большинством голосов приняла во втором чтении законопроект № 4100д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Он системно связан с проектом Госбюджета.