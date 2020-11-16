В выпуске программы "Pro новости" 16 ноября – еще один американский производитель лекарств Moderna отчитался о чрезвычайно удачном финальном этапе тестирования вакцины от COVID-19. Эффективность вакцины – 95%. Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Она выступила за восстановление территориальной целостности Украины.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В первый день карантина выходного дня полицейские проверяли и штрафовали предпринимателей, которые не соблюдали правил. Они ходили не только по рынкам и магазинам, но даже были в ресторанах и спортклубах известных людей.