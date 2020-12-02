В выпуске "Pro новости" за 2 декабря – правительство не продлило режим карантина выходного дня. Однако сейчас по всей Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны. Кабмин пересмотрел статьи доходов в Госбюджет на 2021 год и предложил увеличить их на 20 миллиардов. Правительство ожидает поступления в размере 5 миллиардов гривен от продажи лицензий для игорного бизнеса.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова заблокировала вручение подозрения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Ему вменяют содействие коррупционным сделкам бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.

Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Вакцинировать людей начнут уже в ближайшее время.

По данным опроса от социологической группы "Рейтинг", 40% украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19, даже если это будет бесплатно.