В выпуске программы "Pro новости" за 11 ноября – российский президент Владимир Путин подал несколько законопроектов, которые уберегут его от уголовных дел по окончании пребывания в должности. Судьи КСУ не захотели добровольно покидать должности, а Раде не удалось насобирать голосов за законопроект о перезагрузке суда.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Второй день подряд в Украине фиксируют свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19. Если такая динамика распространения сохранится, то под Новый год за день могут проявлять по 25 тысяч больных.