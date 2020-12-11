В выпуске программы "Pro новости" за 11 декабря – глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Из-за непогоды в Украине вдвое увеличилось количество ДТП. Полицейские делятся фотографиями с тех аварий – авто некоторых виновников до сих пор ездили на летних шинах.

Также в выпуске" Pro новости " на 24 канале: Со следующей недели в Украине должен заработать рынок азартных игр. Кабмин начнет выдавать лицензии. А по всей стране разрешат работу казино, игорных залов, букмекеров и интернет-симуляторов.