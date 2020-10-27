Pro новости: В Крыму критическая ситуация с COVID-19. ОАКС постановил уволить Сытника
В выпуске "Pro новости" за 27 октября – в Крыму катастрофическая ситуация с COVID-19. Там призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией полуостров. Окружной админсуд Киева принял решение об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника.
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Уровень поддержки фракции "Слуга народа" на местных выборах 2020 года резко снизился. Однако от "поражения" партии проиграли и рядовые украинцы.