В выпуске программы "Pro новости" за 2 ноября – Конституционный Суд Украины завтра будет рассматривать вопрос относительно закона о языке. В случае, если его таки отменят, последствий не обойти – поднимется волна возмущения. В Украине на днях обнаружили рекордные 8752 случая коронавируса.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: На заседании подкомитета обсудили законопроект об усилении ответственности за правонарушения на дороге. В частности, депутаты решили убрать почти все нормы, которые расширяют полномочия полиции и поднять штрафы за нетрезвое вождение.